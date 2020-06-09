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В Ярославской области появились новые туристические маршруты

Туризм » Путешествия

В Ярославской области разработали список "Девять мест для необычных выходных в Ярославии", куда туристам рекомендуют поехать в первую очередь после отмены ограничений.

"Для нас это прекрасная возможность показать туристам такую разную и уникальную Ярославскую область, познакомить с местными достопримечательностями", — сообщила директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова.

Мануфактура и галерея

В областном центре туристы смогут побывать на Большой Ярославской мануфактуре — самой крупной фабрике города, основанной в 1722 году. Именно здесь расположено одно из крупнейших производств технических тканей в России. Кроме того, у гостей будет возможность увидеть архитектурные достопримечательности, посетить старейший магазин продуктов Ярославля, побывать в театре.

Мужской монастырь

Борисоглебский православный мужской монастырь был построен в 1363 году. Здесь хранятся чудотворные мощи его основателей — святых преподобных Феодора и Павла и преподобного Иринарха Затворника.

Тюремный замок и усадьбы

В Данилове туристы смогут побывать в тюремном замке, построенном в середине XIX веке. Здание сохранилось до нашего времени в своем первозданном виде.

Музеи и памятники

Под Угличем находится Учемский музейный комплекс, в котором туристы откроют для себя уникальную деревню Учму. Также им расскажут о том, почему ее называют "русской Атлантидой".

На территории музейного комплекса есть причал — здесь гости смогут прогуляться по волжской заводи или покататься на огромных качелях-лодках.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ярославле обсудили развитие городского туризма.

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