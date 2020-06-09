В России запустят нацпроект по внутреннему и въездному туризму

Правительство РФ работает над созданием нового национального проекта, связанного с туризмом. Об этом сообщил президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Сейчас самое время создать нацпроект по внутреннему и въездному туризму. Учитывая ситуацию на внешних рынках и тот факт, что россиян пока не пускают за границу, он приобретает большую актуальность", — отметил он.

Калинин подчеркнул, что над созданием проекта работают восемь рабочих групп, которые возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам президента "Опоры России", в настоящее время обсуждаются вопросы, связанные с финансовой помощью туроператорам, со снижением цен перевозок внутри страны и повсеместным внедрением электронных виз для иностранных туристов.

Предполагается, что для реализации нацпроекта ежегодно будет требоваться около 80 млрд рублей.

Ранее Путин заявил об эффективности нацпроектов. Президент отметил, что самое главное, чтобы россияне не только знали о нацпроектах, но и реально почувствовали на себе улучшения.