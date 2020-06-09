Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Ефремов отказался выходить из квартиры по требованию полиции
Глава МЧС: ликвидация последствий в Норильске займет две недели
Президента "Авангарда" обвиняют в незаконном обналичивании денег
42% омской молодежи подписаны на запрещенные сообщества
Очевидец: спутник Ефремова исчез сразу после аварии
Всемирный банк спрогнозировал спад российской экономики в 2020 году
Зеленский в очередной раз назвал Бандеру "героем" Украины
Половина пациентов с коронавирусом в России выздоровела
Данные пользователей WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов

В России запустят нацпроект по внутреннему и въездному туризму

Туризм » Путешествия

Правительство РФ работает над созданием нового национального проекта, связанного с туризмом. Об этом сообщил президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Сейчас самое время создать нацпроект по внутреннему и въездному туризму. Учитывая ситуацию на внешних рынках и тот факт, что россиян пока не пускают за границу, он приобретает большую актуальность", — отметил он.

Калинин подчеркнул, что над созданием проекта работают восемь рабочих групп, которые возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам президента "Опоры России", в настоящее время обсуждаются вопросы, связанные с финансовой помощью туроператорам, со снижением цен перевозок внутри страны и повсеместным внедрением электронных виз для иностранных туристов.

Предполагается, что для реализации нацпроекта ежегодно будет требоваться около 80 млрд рублей.

Ранее Путин заявил об эффективности нацпроектов. Президент отметил, что самое главное, чтобы россияне не только знали о нацпроектах, но и реально почувствовали на себе улучшения.

Последние материалы
Ефремов отказался выходить из квартиры по требованию полиции
Глава МЧС: ликвидация последствий в Норильске займет две недели
Президента "Авангарда" обвиняют в незаконном обналичивании денег
42% омской молодежи подписаны на запрещенные сообщества
Очевидец: спутник Ефремова исчез сразу после аварии
Всемирный банк спрогнозировал спад российской экономики в 2020 году
Зеленский в очередной раз назвал Бандеру "героем" Украины
СНВ-3: в США нашли "напряжение" между Россией и Китаем
Половина пациентов с коронавирусом в России выздоровела
Данные пользователей WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов
Популярное
Здоровье
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.

Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Новости Украины
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Криминал
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Мир. Новости мира
Эксперты: эпидемия в США на грани выхода из-под контроля
Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов Усам Оздемиров В поисках "русских Илонов Масков" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Экологи предложили монументальные формы протеста Василий Амирджанов
Комментарии
Зеленский в очередной раз назвал Бандеру "героем" Украины
СНВ-3: в США нашли "напряжение" между Россией и Китаем
Россия, Китай и терроризм названы главными угрозами для США
Пьяное ДТП в Москве устроил актер Михаил Ефремов
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Армения: по Ка﻿рабаху — точка. Азербайджан: Карабах — наш!
Россия, Китай и терроризм названы главными угрозами для США
Как Россия может собрать новый СССР
Россияне смогут выехать за рубеж для работы, учебы и лечения
Политолог Михеев: формулировки многих поправок должны быть жестче
Автомобиль протаранил толпу протестующих в США
Водитель, пострадавший в ДТП с Ефремовым, скончался в больнице
Зеленский: я хотел бы заразиться коронавирусом и устроить из этого шоу
Депутат Милонов предложил лишить Ефремова всех регалий
Водитель, пострадавший в ДТП с Ефремовым, скончался в больнице
Зеленский: я хотел бы заразиться коронавирусом и устроить из этого шоу
Пьяное ДТП в Москве устроил актер Михаил Ефремов
Из-за смерти водителя Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы
Водитель, пострадавший в ДТП с Ефремовым, скончался в больнице
Пьяное ДТП в Москве устроил актер Михаил Ефремов
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ