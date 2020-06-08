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Эксперт прокомментировал ситуацию в российском турбизнесе

Туризм » Путешествия

В Египте проверили 173 гостиницы, 87 из них получили сертификат безопасности здоровья. Следовательно, они они получили право принимать туристов. Ситуацию с российскими объектами размещения прокомментировал руководитель проектов Автономной некоммерческой организации "Центр развития социального туризма" Дмитрий Бобров.

"Во-первых, надо понимать, для чего это делается, объяснить, по крайней мере, населению для чего все это нужно. В настоящее время представители туристической индустрии в полном шоке, никто не знает, во имя чего все эти жертвы.

Роспотребнадзор для турбизнеса здесь не является никаким авторитетом. Уровень поддержки от государства не выдерживает никакой критики. Это не тот уровень поддержки, который необходим для выполнения требований рекомендаций Роспотребнадзора.

Нужно понимать, насколько это вообще целесообразно. Ради чего это делается? Для предотвращения распространения инфекции? Так сезонный грипп не менее опасен. Раньше же никто ни в какие колокола не бил.

Если мы возьмем угрозу распространения туберкулеза, СПИДа и прочих заболеваний, так она ничуть не меньше. Но при этом никаких специальных мер никто никогда не предпринимал.

Элементарные санитарно-гигиенические требования выполнялись всегда и всеми. В Египте совершенно другая клиентская база и отправная точка. У российского турбизнеса и средств размещения, в частности, такого нет", — заключил эксперт.

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