Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В США нашли сундук с "сокровищами Фенна"
Путин поручил создать единую платформу для поиска работы
На Урале поезд насмерть сбил младенца, которого перевозила пьяная мать
Маргарита Грачева рассказала об угрозах мужа в адрес родителей
Путин провел сеанс видеосвязи с социальными работниками
Мишустин: ситуация на рынке труда РФ стабилизируется
ЕГЭ сдадут 736 тысяч школьников
Москва сохранит социальную дистанцию и масочный режим
Супербыстрый микроскоп уловил движение скорости света

Курорт "Роза Хутор" открывает летний сезон 2020

Туризм

В соответствии с решением властей Краснодарского края о некотором ослаблении режима карантина "Роза Хутор" поэтапно запускает свою туристкую инфраструктуру.

Уже сегодня, 8 июня, на курорте можно отправится на прогулки в горы. Начали работать канатные дороги ("Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс") до Роза Пик (2320 метров), открываются набережная, пункт проката, центр "Активный отдых" в Роза Долине, инфоцентр, кассы, автомобильные парковки. Будут действовать и некоторые пешие маршруты в горах. На первом этапе планируется работа летних террас кафе и ресторанов в Роза Долине.

С 8 июня стартует бронирование отелей на сайте курорта. В случае улучшения эпидемиологической обстановки и соответствующих решений органов власти в начале июля планируется открыть для гостей девять отелей:

  • Radisson,
  • Park Inn,
  • Golden Tulip,
  • Mercure
  • и Valset в Роза Долине,
  • а также Medical Spa-отель Rosa Springs,
  • Green Flow,
  • Ski Inn SPA Hotel
  • и Riders Lodge в Горной Олимпийской деревне.

Новые пакетные и специальные предложения по отдыху на курорте можно будет забронировать на его сайте начиная с 15 июня. В это же время станет доступным Парк водопадов "Менделиха", для этого на "Роза Хутор" запустят канатную дорогу "Эдельвейс".

В своей деятельности курорт будет следовать всем рекомендациям по профилактике COVID-19.

  • На курорте будет организовано соблюдение социальной дистанции.
  • В местах общественного пользования, а также при посадке на канатную дорогу гостям необходимо будет использовать индивидуальные средства защиты.
  • Кабинки подъемника, поручни и рабочие поверхности будут обрабатываться дезинфектантом ежедневно.
  • Во всех основных общественных зонах и номерном фонде будут доступны антисептики, обеспечена регулярная влажная уборка дезинфицирующими средствами.
  • В кассах и инфоцентрах будет создана бесконтактная среда: установлены защитные экраны на стойках приема гостей, предпочтение будет отдано безналичным средствам оплаты.
  • Планируется проводить еженедельное лабораторное клиническое тестирование персонала в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и обеспечивать сотрудников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Следует помнить, что при определенном ослаблении, режим карантина в Краснодарском крае тем не менее продлен до 21 июня, а правило двухнедельной обсервации для прибывающих в Сочи туристов без путевок в санатории по-прежнему сохраняется.

Последние материалы
На Урале поезд насмерть сбил младенца, которого перевозила пьяная мать
Маргарита Грачева рассказала об угрозах мужа в адрес родителей
Путин провел сеанс видеосвязи с социальными работниками
Мишустин: ситуация на рынке труда РФ стабилизируется
ЕГЭ сдадут 736 тысяч школьников
Москва сохранит социальную дистанцию и масочный режим
Супербыстрый микроскоп уловил движение скорости света
В Грузии хотят легализовать однополые браки
Гипертония: каждому диагнозу — свой возраст
Комендантский час планируют отменить в Таиланде
Популярное
Здоровье
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.

Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым
Новости Москвы сегодня
В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым
Новости Украины
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Российский шоу-бизнес
Панин назвал Кокшенова "бездарностью"
Усам Оздемиров В поисках "русских Илонов Масков" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Экологи предложили монументальные формы протеста Василий Амирджанов Руслан Веснянко Первый год президента Зеленского: достижения, провалы, перспективы Руслан Веснянко
Комментарии
Сбербанк планирует увеличить свою долю в Rambler Group
Ошибка исправлена: поправку "про обнуление" вернули в список
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Михалков: Греф уничтожает российское образование
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Интересы Российского мира были принесены в жертву олигархам
"Яблоко" против — но оставляет России варианты
Использование Windows 7 может привести к неисправности компьютера
В поисках "русских Илонов Масков"
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
В поисках "русских Илонов Масков"
Интересы Российского мира были принесены в жертву олигархам
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Михалков: Греф уничтожает российское образование
Детей из ЛГБТ-семей ожидают "нерадужные" перспективы, считают ученые
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Реакция спортсменов на убийство Джорджа Флойда в США
Как Россия может собрать новый СССР
"Яблоко" против — но оставляет России варианты
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ