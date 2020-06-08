Курорт "Роза Хутор" открывает летний сезон 2020

В соответствии с решением властей Краснодарского края о некотором ослаблении режима карантина "Роза Хутор" поэтапно запускает свою туристкую инфраструктуру.

Уже сегодня, 8 июня, на курорте можно отправится на прогулки в горы. Начали работать канатные дороги ("Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс") до Роза Пик (2320 метров), открываются набережная, пункт проката, центр "Активный отдых" в Роза Долине, инфоцентр, кассы, автомобильные парковки. Будут действовать и некоторые пешие маршруты в горах. На первом этапе планируется работа летних террас кафе и ресторанов в Роза Долине.

С 8 июня стартует бронирование отелей на сайте курорта. В случае улучшения эпидемиологической обстановки и соответствующих решений органов власти в начале июля планируется открыть для гостей девять отелей:

Radisson,

Park Inn,

Golden Tulip,

Mercure

и Valset в Роза Долине,

а также Medical Spa-отель Rosa Springs,

Green Flow,

Ski Inn SPA Hotel

и Riders Lodge в Горной Олимпийской деревне.

Новые пакетные и специальные предложения по отдыху на курорте можно будет забронировать на его сайте начиная с 15 июня. В это же время станет доступным Парк водопадов "Менделиха", для этого на "Роза Хутор" запустят канатную дорогу "Эдельвейс".

В своей деятельности курорт будет следовать всем рекомендациям по профилактике COVID-19.

На курорте будет организовано соблюдение социальной дистанции.

В местах общественного пользования, а также при посадке на канатную дорогу гостям необходимо будет использовать индивидуальные средства защиты.

Кабинки подъемника, поручни и рабочие поверхности будут обрабатываться дезинфектантом ежедневно.

Во всех основных общественных зонах и номерном фонде будут доступны антисептики, обеспечена регулярная влажная уборка дезинфицирующими средствами.

В кассах и инфоцентрах будет создана бесконтактная среда: установлены защитные экраны на стойках приема гостей, предпочтение будет отдано безналичным средствам оплаты.

Планируется проводить еженедельное лабораторное клиническое тестирование персонала в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и обеспечивать сотрудников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Следует помнить, что при определенном ослаблении, режим карантина в Краснодарском крае тем не менее продлен до 21 июня, а правило двухнедельной обсервации для прибывающих в Сочи туристов без путевок в санатории по-прежнему сохраняется.