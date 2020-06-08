В соответствии с решением властей Краснодарского края о некотором ослаблении режима карантина "Роза Хутор" поэтапно запускает свою туристкую инфраструктуру.
Уже сегодня, 8 июня, на курорте можно отправится на прогулки в горы. Начали работать канатные дороги ("Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс") до Роза Пик (2320 метров), открываются набережная, пункт проката, центр "Активный отдых" в Роза Долине, инфоцентр, кассы, автомобильные парковки. Будут действовать и некоторые пешие маршруты в горах. На первом этапе планируется работа летних террас кафе и ресторанов в Роза Долине.
С 8 июня стартует бронирование отелей на сайте курорта. В случае улучшения эпидемиологической обстановки и соответствующих решений органов власти в начале июля планируется открыть для гостей девять отелей:
Новые пакетные и специальные предложения по отдыху на курорте можно будет забронировать на его сайте начиная с 15 июня. В это же время станет доступным Парк водопадов "Менделиха", для этого на "Роза Хутор" запустят канатную дорогу "Эдельвейс".
В своей деятельности курорт будет следовать всем рекомендациям по профилактике COVID-19.
Следует помнить, что при определенном ослаблении, режим карантина в Краснодарском крае тем не менее продлен до 21 июня, а правило двухнедельной обсервации для прибывающих в Сочи туристов без путевок в санатории по-прежнему сохраняется.
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