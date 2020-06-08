С 1 июля в России откроется туристический сезон

Глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, которое состоялось 8 июня, заявил, что в России уже можно открывать туристический сезон.

Он отметил, что сфера туризма сильно пострадала из-за пандемии коронавируса, но она имеет очень сильный потенциал, поэтому вопросам, связанным с восстановлением туризма, должно уделяться много внимания.

На первом этапе будет открыт внутренний туризм.

С 1 июля будут работать традиционные туристические маршруты, в частности, по Золотому кольцу. Также с этой дате планируется организовать и открыть новые маршруты в Калининградскую область, Хакасию, на Байкал, Горный Алтай.

В эти регионы запустят чартеры, что позволит сделать стоимость тура и проезда дешевле. Так, поездка на озеро Байкал подешевеет до 45 тыс. рублей.

В регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией планируется открыть отели и пансионаты. В настоящее время гостиницы готовы к приему постояльцев в 25 регионах страны. Еще в 40 российских регионах ждут разрешения на открытие гостиниц.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Краснодарском крае могут временно отменить курортный сбор.