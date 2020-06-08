Мишустин: Россия готова к постепенному открытию курортного сезона

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами, что страна готова к постепенному открытию курортного сезона.

Также глава правительства призвал заняться системным развитием внутреннего туризма, а также решить проблемы с инфраструктурой и сервисом.