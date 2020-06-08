Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами, что страна готова к постепенному открытию курортного сезона.
Также глава правительства призвал заняться системным развитием внутреннего туризма, а также решить проблемы с инфраструктурой и сервисом.
"У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм, — считает Мишустин. — Многие граждане хотят путешествовать по своей стране. Проблема — в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам", — пояснил Мишустин.
В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Кокшеновым.