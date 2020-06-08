С 9 июня 2020 года возобновляются международные авиаперелеты на Кипре. В этот день ожидается 5 рейсов из Афин, Тель-Авива и Софии.
Все въезжающие должны будут предъявить в аэропорту справку об отсутствии коронавируса, выданную не более чем за 3 дня до вылета.
Когда началась пандемия коронавируса, на Кипре оперативно ввели ограничительные меры, благодаря чему удалось избежать распространения заболевания.
Эксперты считают, что в августе этого года Кипр посетят не более 600 тысяч туристов, а вот уже в 2021 году турпоток будет восстановлен.
Августовский план не включает российских туристов, хотя они могут стать гостями при нормализации эпидемиологической ситуации в стране.
Но жители Кипра, несмотря на ситуацию с коронавирусом, не унывают.
"Зато этот год является идеальной возможностью для посетителей острова насладиться Кипром с меньшим количеством автомобильных пробок и в сочетании с высоким уровнем безопасности для здоровья", — сообщил министр туризма Саввас Пердиос.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нужно знать перед поездкой на Кипр.
Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.