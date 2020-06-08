В Хакасии работают над созданием проекта "Беркуты", который предполагает организацию речного и круизного туризма на берегу Красноярского водохранилища. В настоящее время авторы проекта ищут инвесторов.
Береговая линия реки Енисей в месте реализации проекта имеет удобный рельеф. Кроме того, здесь красивые места, видовые площадки, благодаря чему это место является идеальным для создания рекреационной зоны.
Туркомплекс "Беркут" включает в себя:
Также здесь будет построен коттеджный поселок со всей необходимой инфраструктурой.
Автор проекта планирует развивать туристический кластер и в Красноярском крае.
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