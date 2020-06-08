В Хакасии разрабатывают проект речного и круизного туризма

В Хакасии работают над созданием проекта "Беркуты", который предполагает организацию речного и круизного туризма на берегу Красноярского водохранилища. В настоящее время авторы проекта ищут инвесторов.

Хакасия становится привлекательней для туристов

Береговая линия реки Енисей в месте реализации проекта имеет удобный рельеф. Кроме того, здесь красивые места, видовые площадки, благодаря чему это место является идеальным для создания рекреационной зоны.

Туркомплекс "Беркут" включает в себя:

многофункциональный крытый комплекс;

аквапарк;

палаточный городок;

речной вокзал;

спортивные площадки.

Также здесь будет построен коттеджный поселок со всей необходимой инфраструктурой.

Автор проекта планирует развивать туристический кластер и в Красноярском крае.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Хакасии обсудили вопросы развития туризма. Основная задача совещания заключалась в том, чтобы установить взаимодействие с муниципалитетами республики для дальнейшего развития туризма в Хакасии, проанализировать текущую ситуацию и выделить главные проблемы.