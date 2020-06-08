Путин передал Ростуризм в прямое подчинение правительству

Ростуризм вывели из ведения Минэкономразвития. Теперь ведомство находится в непосредственном подчинении правительства РФ. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

"Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство Российской Федерации", — сообщается в тексте указа.

Согласно указу, Федеральное агентство по туризму будет выполнять ряд новых функций, в частности координировать деятельность по реализации приоритетных направления в сфере туризма.

Эксперты связывают данное решение с планом по восстановлению экономики после пандемии COVID-19. В задачи Ростуризма будет входить реализация части плана, направленной на развитие сферы туризма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ростуризм разработает план поэтапного выхода отрасли из карантина. В план, реализация которого должна помочь возродить туристическую отрасль, будут включены идеи, озвученные экспертами и представителями бизнеса.