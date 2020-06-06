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Ростуризм повысили в статусе до государственного уровня

Туризм » Регионы » Россия

На портале правовой информации размещен официальный указ президента России Владимира Путина о том, что Ростуризмом станет руководить Правительство Российской Федерации.

"Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство Российской Федерации", — говорится в тексте указа "О совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности".

Информация о том, что Ростуризм может перейти в управление к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко появилась еще второго июня. Данное решение связано с планом восстановления экономики после ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

О подготавливающейся смене правительства Ростуризма также свидетельствовали кадровые перестановки, которые участились в ведомстве за последнее время.

Источники Profi. Travel предполагали, что такая инициатива была предпринята из-за кризиса, произошедшего в данной сфере. Туристическую отрасль ждут большие перемены, и не всем компаниям удастся благополучно пережить кризисную ситуацию.

Новому регулятору потребуется приложить большие усилия для успешного восстановления туризма внутри страны, а через некоторое время и международного. Именно из-за возникших в стране трудностей Ростуризму присвоили статус министерского уровня.

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