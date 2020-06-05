В Туркестане откроется Международный университет туризма и спорта

В Туркестане откроют Международный университет туризма и спорта.

"Для развития кадрового потенциала туристской отрасли в одном из древнейших городов Средней Азии — Туркестане открывается Международный университет туризма и спорта, призванный стать одним из передовых вузов в Центральной Азии в своей сфере. Университет будет готовить высококвалифицированных специалистов в области туризма, спорта и по направлениям ремесленничества и реставрации", — сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

Также она отметила, что в Казахстане снова начнут работать туристические объекты.

В ближайшее время планируется поэтапно выходить из карантина.

Межведомственная комиссия при правительстве утвердила алгоритм открытия туристического сезона для регионов.