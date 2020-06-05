В Якутии создан национальный парк "Кыталык"

В Аллаиховском районе Якутии завершено проектирование национального парка "Кыталык" (якутское название стерха — кыталык, стерх — белый журавль). Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев на своей официальной странице в Instagram.

Территория национального парка включает в себя ценные части природного заказника "Кыталык" и местного резервата.

Главная цель создания национального парка — сохранить восточносибирскую популяцию стерха. Стерх, или белый журавль занесен в Международную Красную книгу, так как она находится на грани исчезновения.

Стерх также включен в Красную книгу России, так как это очень редкий вид птиц.

Также создание нацпарка поможет сохранить тундровые ландшафты Яно-Индигирской низменности, а также исчезающие виды животных, в том числе и яно-индигирскую популяцию дикого северного оленя.

Кроме того, данный проект будет способствовать развитию экологического туризма в регионе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижегородской области появится национальный парк.