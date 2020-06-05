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"Вулканами Камчатки" будет заведовать экс-коллега Чубайса по "РОСНАНО"

Туризм » Путешествия

Любовь Тимофеева из Москвы займет пост директора парка "Вулканы Камчатки". Ранее она занимала должность управляющего директора по стратегии и связям с инвесторами УК "РОСНАНО". Тимофеева вошла в тройку финалистов конкурса на данную должность.

Любовь Тимофеева — выпускница Московского государственного университета. Кроме того, она закончила магистратуру кембриджского университета "Лидерство в сфере природоохраны".

До приезда Тимофеевой на Камчатку в конце этого года врио директора назначен второй финалист, эколог Радмир Коренев.

Врио губернатора Камчатки надеется, что Тимофеева и Коренев будут отличной командой.

Для третьего финалиста — Екатерины Емец — также будут задачи, если она согласится работать в команде, которая планирует возродить славу природного парка "Вулканы Камчатки".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бюджет парка "Вулканы Камчатки" будет увеличен после выбора директора.

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