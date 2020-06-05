Глава агентства по туризму Камчатки уволилась по собственному желанию

На брифинге, состоявшемся 5 июня, временно исполняющий обязанности главы Камчатки Владимир Солодов сообщил о том, что Елена Стратонова, которая занимала должность главы агентства по туризму Камчатского края, решила покинуть свой пост.

"По семейным обстоятельствам Елена Алексеевна Стратонова покидает свою должность", — заявил Солодов.

Также он добавил, что Стратонова уходит в отпуск с последующим увольнением. В связи с этим будет проводиться конкурс на пост руководителя агентства по туризму Камчатки.

Напомним, что Елена Стратонова занималась вопросами туризма Камчатского края с января 2018 года. Ранее она занимала пост пресс-секретаря губернатора Камчатки Владимира Илюхина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Камчатки не собираются отказываться от строительства в регионе курорта стоимостью 39,2 млрд рублей. Но для реализации этой цели некоторые участки нужно вывести из состава природного объекта ЮНЕСКО.