В восьми районах Татарстана будут развивать сельский туризм

В Татарстане планируют запустить пилотный проект по развитию экологического и сельского туризма. Проект охватывает восемь районов республики.

По словам заместителя председателя парламента Марата Ахметова, развитием туризма могут заниматься только заинтересованные в этом люди. Также он отметил, что важно не только финансирование со стороны государства, но и работа предпринимателей.

На сегодняшний день самым успешным проектом в республике является ферма "Татарский страус", которая расположена в селе Ямашурма. Каждый год ферму посещают более восьми тысяч человек.

Марат Ахметов отметил, что нужно провести инвентаризацию объектов в тех районах, которые могли бы привлечь внимание туристов. В результате этой работы планируется создать реестр объектов сельского и экологического туризма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что агротуризм знакомит горожан с деревней.