Краеведам удалось доказать, что город Рыбинск в Ярославской области гораздо старше. Ранее считалось, что второму по величине городу в Ярославской области не более 250 лет.
Но специалисты доказали, что поселение на месте Рыбинска существовало еще в домонгольский период. Поэтому Рыбинск резко "состарился".
Некоторые местные жители считают, что попытки сделать город более древним вызваны желанием властей войти в список городов Золотого кольца. Напомним, что в этот список входят города, которым более 500 лет.
Стремление получить возможность заработать на туризме было поддержано.
В следующем году город Рыбинск отметит свое 950-летие. Мероприятие запланировано на 7 августа 2021 года.
Стоит отметить, что у городских властей уже все готово к празднику: список мероприятий, сценарии и сметы.
В течение последних двух лет активно велись работы по благоустройству города.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ярославле обсудили развитие городского туризма.
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