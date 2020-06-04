По данным за 2019 год, российскую Арктику посетило 1 миллион 172 тысячи туристов. Это одна десятая от общемирового туристического потока. Впереди России пока находятся Норвегия и Исландия с Аляской.
Наибольшей популярностью у туристов пользуется Мурманская область (451 тысяча человек). Второе место занимает Архангельская область (206 тысяч человек). Тройку лидеров замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ (180 тысяч человек).
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