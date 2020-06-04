Россия занимает четвертое место в мире по арктическому туризму

По данным за 2019 год, российскую Арктику посетило 1 миллион 172 тысячи туристов. Это одна десятая от общемирового туристического потока. Впереди России пока находятся Норвегия и Исландия с Аляской.

Какие арктические регионы привлекает туристов?

Наибольшей популярностью у туристов пользуется Мурманская область (451 тысяча человек). Второе место занимает Архангельская область (206 тысяч человек). Тройку лидеров замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ (180 тысяч человек).

Также в число популярных регионов вошли:

Карелия;

Коми;

Красноярский край;

Чукотка;

Ненецкий автономный округ;

Якутия.

Ранее эксперт рассказал о перспективах развития туризма в Арктическом регионе. Специалист отметил, что в последние годы арктический туризм выделяется в государственных программах развития. Но в первую очередь нужно обеспечить необходимую инфраструктуру.