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В Египте 87 отелей получили коронавирусный сертификат безопасности

Туризм » Путешествия

В Египте проверили 173 гостиницы, 87 из них получили сертификат безопасности здоровья. Следовательно, они имеют право принимать туристов.

"Министерство предприняло ряд мер для восстановления международного туризма в период следующего этапа снятия ограничений", — сообщила представитель министерства туризма и древностей Суха Бахгат.

Загрузку отелей разрешили увеличить до 50%.

Стоит отметить, что отели на курорте Хургада открылись для внутренних туристов еще 22 мая. Сначала они работали с загрузкой в 25%. С июня им разрешили увеличить загрузку до 50%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что член египетского парламента Соад эль Масри предложил создать государственный телеканал, который поможет в продвижении всех видов туризма в Египте. Он считает, что канал нужно транслировать на разных языках, чтобы привлекать туристов со всего мира. Канал будет рекламировать египетские отели.

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