Власти Мальты с 1 июля планируют открыть аэропорт. На первом этапе международное авиасообщение будет возобновлено с 19 странами ЕС.
Туристам из таких стран, как Австрия, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия, Финляндия, Чехия, Швейцария, Эстония, Италия (острова Сицилия и Сардиния) нужно будет сдавать тест на COVID-19 и по прилету соблюдать карантин.
Эти страны входят в список "безопасных коридоров". Данная концепция предполагает то, что страны, которые находятся на одной этапе борьбы с коронавирусом, открывают между собой границы.
Открытие аэропорта позволит восстановить турпоток из тех стран, в которых сняты ограничения на перемещения.
"После снятия ограничительных мер можно будет начинать постепенное восстановление экономики и туризма страны", — сообщила министр туризма и защиты прав потребителей Мальты Джулия Фарруджа Портелли.
Ранее"Правда.Ру" писала о том, что Греция и Кипр планируют принять первых туристов в июле.
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