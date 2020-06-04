С 1 июля Мальта возобновляет международное авиасообщение с 19 странами

Власти Мальты с 1 июля планируют открыть аэропорт. На первом этапе международное авиасообщение будет возобновлено с 19 странами ЕС.

Туристам из таких стран, как Австрия, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия, Финляндия, Чехия, Швейцария, Эстония, Италия (острова Сицилия и Сардиния) нужно будет сдавать тест на COVID-19 и по прилету соблюдать карантин.

Эти страны входят в список "безопасных коридоров". Данная концепция предполагает то, что страны, которые находятся на одной этапе борьбы с коронавирусом, открывают между собой границы.

Открытие аэропорта позволит восстановить турпоток из тех стран, в которых сняты ограничения на перемещения.

"После снятия ограничительных мер можно будет начинать постепенное восстановление экономики и туризма страны", — сообщила министр туризма и защиты прав потребителей Мальты Джулия Фарруджа Портелли.

Ранее"Правда.Ру" писала о том, что Греция и Кипр планируют принять первых туристов в июле.