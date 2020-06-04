Немецкие турфирмы заявили об огромном ущербе из-за COVID-19

Экономический кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, сильно ударил по туристическим компаниям Германии.
"Нужно сказать прямо — кризис очень сильно коснулся компаний. Когда в середине марта были выпущены предупреждения по туристическим поездкам, весь бизнес моментально оказался на нуле", — сообщила пресс-секретарь Немецкого союза туриндустрии (DRV) Керстин Хайнен.
Также она отметила, что оценить экономический ущерб туристической отрасли в цифрах пока сложно. Но известно, что многие предприятия были вынуждены закрыться.
Все туристические компании и туристические бюро отменили поездки, забронированные туристами. Турфирмам пришлось возвращать клиентам деньги, а средств для этого не было.
Деятельность многих туристических компаний в Германии оказались неликвидной.
В общей сложности в Германии насчитывается 2,3 тыс. туроператоров и 11 тыс. мелких и средних турфирм.
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