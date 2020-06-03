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Открыт прием заявок на участие в Национальной гостиничной премии 2020

Туризм

После вынужденного двухмесячного перерыва возобновила свою работу Национальная гостиничная премия 2020. Продолжается прием заявок, размещение номинантов на официальном сайте Премии и народное голосование.

"Мы рады, что наметилось окончание, наверное, самого сложного периода в истории отечественного туризма и гостиничного бизнеса", — говорит Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. — "Впереди восстановление туристической отрасли. Очевидно, что предприятия сферы гостеприимства могут предложить российским туристам наиболее безопасный отдых — у них уже есть для этого и опыт и современные технологии. Мы, как и прежде, представляем вниманию общественности лучших представителей нашего бизнеса и приветствуем всех участников, которые несмотря на большое количество проблем, возвращаются к нормальному ритму работы".

Среди первых участников гостиницы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени, Владимира. По мере обработки заявок всем номинантам на ресурсе hotelawards. ru создаются персональные страницы с формой для голосования.

Пользователи сайта могут выступить в роли членов жюри. Каждый номинант представлен здесь в подробном виде, пользователю остается лишь сделать свой выбор. Напомним, что до 30.09.2020 на сайте проводится народное голосование, народное жюри выберет по пять финалистов в каждой номинации, из которых профессиональное жюри затем выберет победителя. Голосование начинается сразу после появления номинанта на сайте.

В этом году для участников существенно снижен регистрационный взнос, а также предусмотрены дополнительные возможности привлечения собственных спонсоров и партнеров. 

Цель Национальной гостиничной премии — повысить привлекательность отечественной сферы гостеприимства, региональных направлений и конкретных средств размещения. Участники Национальной гостиничной премии получают дополнительные преимущества, подтверждая высокий уровень сервиса в конкурентном в широко освещаемом голосовании.

Эксперты прогнозируют существенный рост внутренних поездок в стране. Наряду с традиционными направлениями для отдыха россияне смогут открыть для себя и новые маршруты. Гостиничная отрасль с нетерпением ждет гостей, подготовив для них специальные привлекательные условия.

Более подробную информацию можно получить на сайте https://hotelawards.ru.

туризм премия гостиницы менеджмент
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