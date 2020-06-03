В Испании готовятся к рекордно низкому летнему туристическому сезону

В испанских отелях отмечается небольшой рост бронирований на июль и август.

По словам экспертов, этим летом из всех гостиниц будет открыто чуть больше половины. Наполняемость объектов размещения будет очень низкой. Эксперты из гостиничного сектора предполагают, что загрузка составит не более 25%.

"Крайне важно создать карту безопасных регионов в Европе, чтобы как можно скорее обеспечить транспортные коридоры для туристов", — считают специалисты.

Глава международной гостиничной сети Антонио Каталан отметил, что это лето не будет похоже ни на одно другое.

Сообщается, что в некоторых отелях число бронирований увеличилось в четыре раза по сравнению с данными на конец мая.

Большая часть туристов интересуются турами на август.

В некоторых международных сетях планируется открыть от 25 до 50% отелей. Власти Испании заявили, что иностранные туристы смогут приехать в страну с 1 июля. С 1 июля отменяется двухнедельный карантин для иностранных туристов. Но эксперты отрасли обратились к властям с просьбой разрешить въезд гостей до этой даты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Греция и Кипр планируют принять первых туристов в июле.