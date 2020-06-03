В Анапе 10 здравниц встретили первых гостей

Первого июня в Анапе возобновили работу 10 здравниц, имеющих медицинские лицензии. Курорт принял 268 гостей.

Все прибывшие проходят в аэропорту первый санитарный барьер — термометрию, обработку рук антисептиками, проверку документов. Туристы обязаны предъявить путевку, справку об отсутствии коронавирусной инфекции и справку об эпидокружении. После этого их доставляют в санатории. Отдыхающие должны использовать маски и перчатки, они продаются в каждом санатории.

Здравницы подготовились к приему туристов

На территории здравниц нанесена разметка социальной дистанции, в столовых между столами увеличено расстояние. В помещениях установили бактерицидные рециркуляторы воздуха, диффузоры с дезинфицирующими средствами.

Всем сотрудникам и гостям каждый день измеряют температуру. Кроме того, созданы изоляторы с отдельным входом. В некоторых санаториях свои обсерваторы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что почти 600 человек прибыли на отдых в санатории Сочи.