Турфирмы отменяют туры с восхождением на Эльбрус

В Кабардино-Балкарии продлили ограничения на прием туристов. В связи с этим турфирмы вынуждены отменять туры на Эльбрус.

Гора Эльбрус — высочайшая вершина Европы и России. Она входит в каталог семи самых высоких объектов нашей планеты.

Но пока туристы не смогут до нее добраться. Восхождения, запланированные на июнь, отменены, а состоятся ли восхождения в июле — пока неизвестно.

Местная администрация запретила въезд туристов на территорию Кабардино-Балкарии до стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации.

Туры до 15 июня отменены. Туристы, которые собирались совершить восхождение на Эльбрус позднее, должны будут следить за эпидситуацией в регионе. Предполагается, что прием туристов в Приэльбрусье возобновится только в августе.

Ранее Ростуризм опубликовал список лучших горнолыжных курортов страны, а также отсортировал их по категориям. В отдельные категории были выделены курорты для новичков, для опытных лыжников, а также для отдыхающих с детьми.