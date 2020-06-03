В Кабардино-Балкарии продлили ограничения на прием туристов. В связи с этим турфирмы вынуждены отменять туры на Эльбрус.
Гора Эльбрус — высочайшая вершина Европы и России. Она входит в каталог семи самых высоких объектов нашей планеты.
Но пока туристы не смогут до нее добраться. Восхождения, запланированные на июнь, отменены, а состоятся ли восхождения в июле — пока неизвестно.
Местная администрация запретила въезд туристов на территорию Кабардино-Балкарии до стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации.
Туры до 15 июня отменены. Туристы, которые собирались совершить восхождение на Эльбрус позднее, должны будут следить за эпидситуацией в регионе. Предполагается, что прием туристов в Приэльбрусье возобновится только в августе.
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