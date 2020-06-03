Турция активно готовится к туристическому сезону

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что то время, когда россияне смогут поехать в Турцию, определит дальнейшее развитие ситуации, связанной с COVID-19 как в РФ, так и в Турции.

Турция активно готовится к приему туристов

В настоящее время в Турции разрабатывают и усовершенствуют меры безопасности. Туризм — важнейшая часть экономики этой страны, поэтому власти прикладывают все усилия для того, чтобы российские туристы снова смогли сюда приехать.

Россия планируют сотрудничать с Турцией, но сейчас обе страны думают прежде всего о здоровье и безопасности своих граждан.

"МИД РФ ранее представил документ, по которому возможность отдыха в Турции возникнет после того, как страна завершит санитарно-эпидемиологическую сертификацию отелей и гостиниц", — пояснил российский посол.

В начале мая стало известно, что в Турции запустили программу "Сертификация здорового туризма". Она начнет действовать с начала летнего сезона. Программа представляет собой комплекс мер, которые должны быть введены в аэропортах и туристических объектах.⠀

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что турецкие отельеры предполагают, что россияне к ним приедут первыми.