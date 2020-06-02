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В Австрии дом Гитлера перестроят в отдел полиции

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Речь идет о здании в городе Браунау-ам-Инн, расположенном в федеральной земле Верхняя Австрия. Именно здесь первые три года после появления на свет жил Адольф Гитлер.

МВД Австрии организовало тендер, в котором победил данный проект реконструкции, опередив остальных 11 конкурентов.

Перестройка дома Гитлера обойдется примерно в 5 млн евро

Планируется, что реализация проекта завершится к 2022 году.

В течение многих лет шли судебные тяжбы с владелицей дома, которая не хотела продавать здание властям. Но по решению конституционного суда в 2017 году Австрии дом был экспроприирован в пользу государства.

МВД Австрии с 1972 года каждый месяц платило мэрии Браунау-ам-Инн за аренду дома 5 тыс. евро. С 2011 года здание не используется. В течение всего этого времени власти платили за аренду, так как не могли решить, что делать с этим зданием — установить здесь мемориал, сохранить в качестве жилого дома или снести его.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Гитлер мог скрываться в Аргентине после Второй мировой войны.

дом австрия адольф гитлер браунау-ам-инн
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