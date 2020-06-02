Почти 600 человек прибыли на отдых в санатории Сочи

В Сочи около 20 санаториев, которые начали работать с 1 июня, приняли уже первых гостей из Ростовской и Московской областей, а также Краснодарского края.

Общее число желающих отдохнуть в Сочи составило 600 человек.

В санатории Анапы еще приедет 81 человек, в том числе жители Дона.

Стоит напомнить, что российским туристам разрешили приезжать в санатории без тестов на COVID-19 и не пользоваться масками.

Но некоторые меры безопасности все же предусмотрены. Так, всех прибывших с вокзала сразу доставляют прямо в санатории, а при заселении они должны пройти медицинский осмотр.

Кроме того, право на работу получили только санатории, имеющие соответствующие лицензии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Краснодарском крае могут временно отменить курортный сбор. Власти Краснодарского края рассматривают вопросы отмены на некоторое время курортных сборов в качестве меры поддержки бизнеса.

Напомним, что в 11 поселениях Краснодарского края экспериментально собирается курортный сбор в размере 10 рублей с человека в сутки.