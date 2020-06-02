В Сочи около 20 санаториев, которые начали работать с 1 июня, приняли уже первых гостей из Ростовской и Московской областей, а также Краснодарского края.
Общее число желающих отдохнуть в Сочи составило 600 человек.
В санатории Анапы еще приедет 81 человек, в том числе жители Дона.
Стоит напомнить, что российским туристам разрешили приезжать в санатории без тестов на COVID-19 и не пользоваться масками.
Но некоторые меры безопасности все же предусмотрены. Так, всех прибывших с вокзала сразу доставляют прямо в санатории, а при заселении они должны пройти медицинский осмотр.
Кроме того, право на работу получили только санатории, имеющие соответствующие лицензии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Краснодарском крае могут временно отменить курортный сбор. Власти Краснодарского края рассматривают вопросы отмены на некоторое время курортных сборов в качестве меры поддержки бизнеса.
Напомним, что в 11 поселениях Краснодарского края экспериментально собирается курортный сбор в размере 10 рублей с человека в сутки.
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".