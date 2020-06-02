Всех въезжающих в Севастополь начали тестировать на COVID-19

В Севастополе на железнодорожном вокзале запустили тестирование на коронавирус для жителей других российских регионов.

"Согласно указу врио губернатора, правовые основания на посещение Севастополя имеют граждане, работающие в городе по договорам, командировочные и с 1 июня граждане, которые владеют недвижимостью в Севастополе или едут к родственникам", — сообщил и. о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Пассажирам необходимо заполнить анкету, предъявить документы, которые подтверждают право на въезд. В случае необходимости волонтеры помогают оформить заявку на получение QR-пропуска.

После того как тест на COVID-19 сдан, люди должны подписать согласие на самоизоляцию. Если тест отрицательный, человек может свободно перемещаться по городу. Если же тест показал положительный результат, приезжего доставят в больницу.

Напомним, что с 1 июня на трех из семи автомобильных пунктов пропуска в Севастополь началось тестирование на коронавирус для приезжих.

С 17 марта в Севастополе из-за угрозы коронавируса введен режим повышенной готовности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Севастополь готов принять туристов с 15 июня.