Туроператоры спрогнозировали сроки допуска российских туристов в Италию

Представители Ассоциации туроператоров России сообщили, что на данный момент власти Италии достаточно лояльно относятся к открытию границ. Они заинтересованы в восстановлении турпотока из России.

Сроки допуска россиян (по открытию границ для выезда из страны) зависят от властей и восстановления международного авиасообщения.

Россияне смогут приехать в Италию осенью

Специалисты АТОР считают, что российские туристы смогут поехать в Италию не раньше сентября или даже октября. Есть и более оптимистичные прогнозы. Некоторые специалисты предполагают, что Россия откроет границы в конце июля.

В Италии 1 июня заявили, что готовы принять российских туристов с 15-го числа первого летнего месяца.

Стоит напомнить, что российские путешественники любят отдыхать в Италии в бархатный сезон и осенний период. В настоящее время россияне откладывают поездки, так как пока неизвестно, когда откроют границы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Италия откроется для туристов до конца года.