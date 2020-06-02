Ростуризм могут вывести из ведения Минэкономразвития

Стало известно, что Ростуризм могут вывести из ведения Минэкономразвития. Соответствующее распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина может быть подписано уже в четверг, 4 июня.

Следовательно, Федеральное агентство по туризму может быть переведено в непосредственное подчинение вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко.

Если данное решение будет одобрено российским президентом Владимиром Путиным, то уже 4 июня распоряжение будет обнародовано на заседании правительства.

В этом случае впервые за долгое время Ростуризм будет работать самостоятельно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ростуризм планирует разработать план поэтапного выхода туристической отрасли из карантинных мер.

В план, реализация которого должна помочь возродить туристическую отрасль, будут включены идеи, озвученные экспертами и представителями бизнеса.

В ведомстве сообщили, что при составлении плана будут учитываться правила безопасности для туристов, а также "привлекательность турпродукта".