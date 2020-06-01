В Крыму рассказали о начале туристического сезона

Подготовку к работе санаторно-курортного комплекса начали в Крыму с 1 июня. С 15 июня здесь ждут первых отдыхающих.

Однако сначала это будут только местные жители. Когда полуостров примет гостей из других регионов, "Правде.Ру" рассказала сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

"Вопросы, которые касаются межрегионального туризма, находятся в сфере полномочий федеральных органов власти и будут решены после того, как пройдет инкубационный период новой коронавирусной инфекции — 14 дней. Мы посмотрим, какой будет результат от работы, эти две недели нам покажут, насколько санитарно-эпидемиологическая ситуация сегодня у нас ровная. Крымчане с удовольствием примут всех туристов, когда это будет возможно. Потому что все-таки главное для нас с вами — это безопасность", — пояснила эксперт.

Первый этап запуска туризма в регионе начнется с 16 июня

Через две недели, отметила эксперт, при сохранении ровной эпидемиологической обстановки, можно будет выйти на второй этап. Тогда будет расширена работа гостиниц, хотя они уже сейчас сообщают о готовности полностью соблюдать все требования Роспотребнадзора.

"На этом этапе возможен старт межрегионального туристического трафика при согласовании с федеральным центром. Хочется отметить то, что крымчане обратились в Роспотребнадзор с просьбой отменить часть требований. Это касается масок: мы отстаиваем позицию, что масочный режим на пляжах не будет сохраняться, потому что загорать в масках нереально. Относительно социальной дистанции мы тоже обратились в Роспотребнадзор, он нас поддержал, что члены семей, люди, которые проживают вместе, им сложно будет на пляже придерживаться социальной дистанции. Там нужно будет и помощь детям оказать, и еще целый ряд вопросов решать. Поэтому социальная дистанция будет обязательна просто для людей, которые вместе не приехали, не являются членами одной семьи, и это в их интересах. Я уверена, что и сами люди будут сохранять эту дистанцию", — считает Ковитиди.

Сенатор подчеркнула, что Крым психологически полностью готов к туристическому сезону.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что мини-отели и пансионаты Крыма на июль и август забронированы на 70%.