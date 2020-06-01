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Эксперт рассказал о перспективах развития "китового туризма"

Туризм » Путешествия

На Шантарских островах планируют развивать "китовый туризм". О том, насколько перспективно данное направление туризма, рассказал первый заместитель председателя Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Фетисов Вячеслав.

"Если он будет соответствовать тем стандартам, которые требует сегодня экологический туризм, то мы сможем показать туристам удивительные места.

Туризм как раз это и предполагает, особенно познавательный туризм — побывать уникальных местах и набраться положительных эмоций.

Экологические туризм — перспективное направление

Да, я уверен, что у экологического туризма в нашей стране огромные перспективы, как для внутреннего, так и для въездного туризма. Поэтому да, такие начинания надо поддерживать.

С другой стороны, мы рассчитываем на то, что этот правильно организованный бизнес поможет как раз зарабатывать деньги для того, чтобы поддерживать природу и экологию в их первозданном состоянии.

Важно, чтобы все это было безопасно, потому что киты, да, неизвестно где они там вынырнут, и кажется что это красиво и заманчиво, но мне как-то страшновато, но, наверно, они планируют все это продумать.

Киты — не агрессивные животные, и люди понимают, что, прежде чем получить разрешение на такой туризм, они должны на 100% гарантировать безопасность людей", — заключил эксперт.

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