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Летние фестивали музея "Ростовский кремль" перенесут на 2021 год

Туризм » Путешествия

Музей-заповедник "Ростовский кремль" сообщает о том, что из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, VII фестиваль "Ростовская финифть и народные промыслы" и Международный фестиваль средневековой культуры "Ростовское действо" будут перенесены на 2021 год.

Данные мероприятия пользуются большой популярностью как у местных жителей, так и у туристов, так как это очень яркие события культурной жизни Ярославской области.

Фестиваль "Ростовская финифть и народные промыслы"

В период проведения этого фестиваля мастера, а также исследователи народных промыслов получают возможность в едином арт-пространстве познакомиться с различным направлениями современного эмальерного искусства.

Для гостей мероприятия организуют мастер-классы, в процессе которых они могут своими руками создать уникальный сувенир по старинной технологии.

В рамках фестиваля также проводится ярмарка изделий художественной эмали.

Международный фестиваль средневековой культуры "Ростовское действо"

Данное мероприятие посвящено искусству России и Европы эпохи Средневековья. 

Гости фестиваля могут не только познакомиться с традициями такого явления в древнерусской музыке, как колокольные звоны, но и попробовать себя в качестве звонарей.

Также гости смогут посетить книжную ярмарку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ростове завершилась реставрация Конюшенного двора XVII века.

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