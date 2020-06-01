Курортный сезон в Крыму начнется в июле

Российские туристы с нетерпением ждут, когда можно будет отдохнуть в Крыму.

Несмотря на то что власти республики разрешат россиянам из других регионов поселиться в отелях и пансионатах не раньше, чем в конце июня, туристы уже бронируют номера на июль и август.

"Мини-отели и пансионаты Крыма забронированы на июль и август на 70%", — сообщила председатель Ассоциации малых отелей (АСМОК) Крыма Наталия Стамбульникова.

Исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная сообщила, что для сохранения клиентов многие отельеры переносят бронь на июль, август и сентябрь текущего года.

Июнь уже полностью потерян в плане туризма.

Напомним, что пансионаты могут приманить только жителей Крыма, только 1-2% из них захотят забронировать номер в местном отеле или пансионате.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крым продолжают массово приезжать туристы из других регионов России, несмотря на ограничительные меры, которые были введены для борьбы с коронавирусом.