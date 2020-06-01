В период с августа по сентябрь в Кировской области возобновят различные туристические мероприятия. Об этом сообщили в Центре развития туризма региона.
Несколько мероприятий переформатируют, чтобы их можно было провести зимой. В июле никаких фестивалей проводить не будут.
Сообщается, что после того, как был введен режим самоизоляции, компании Кировской области, занимающиеся туризмом, перенесли свою деятельность в онлайн.
Они стали организовывать различные онлайн-семинары, помогать районным организациям.
Многие организации, работающие в сфере туризма, получили помощь в виде грантов.
Власти Ставрополья разрабатывают план мероприятий туристического сезона 2021 года. Планируется, что в следующем году в период туристического сезона будет проходить большое количество крупных мероприятий и праздников международного масштаба. Эти мероприятия были запланированы на этот год, но из-за эпидемии коронавируса их пришлось перенести.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.