Фестивали "Гринландия" и "Истобенский огурец" перенесут из-за COVID-19

В период с августа по сентябрь в Кировской области возобновят различные туристические мероприятия. Об этом сообщили в Центре развития туризма региона.

Несколько мероприятий переформатируют, чтобы их можно было провести зимой. В июле никаких фестивалей проводить не будут.

Туризм перевели в онлайн

Сообщается, что после того, как был введен режим самоизоляции, компании Кировской области, занимающиеся туризмом, перенесли свою деятельность в онлайн.

Они стали организовывать различные онлайн-семинары, помогать районным организациям.

Многие организации, работающие в сфере туризма, получили помощь в виде грантов.

Власти Ставрополья разрабатывают план мероприятий туристического сезона 2021 года. Планируется, что в следующем году в период туристического сезона будет проходить большое количество крупных мероприятий и праздников международного масштаба. Эти мероприятия были запланированы на этот год, но из-за эпидемии коронавируса их пришлось перенести.