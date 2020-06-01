Агентство по туризму Сахалина возглавит Валерий Дубровский

Должность руководителя сахалинского агентства по туризму занял Валерий Дубровский.

Дубровский приступит к выполнению своих обязанностей со 2 июня.

"Необходимо раскрыть эти богатства для самих островитян, для жителей других частей России, а после снятия всех ограничений — для гостей из-за рубежа", — таковы, по словам нового руководителя, главные задачи агенства по туризму.

Валерий Дубровский

Родился в Ессентуках в 1988 году. В 2011 году он закончил Пятигорский государственный лингвистический университет по специальности "международные отношения". В течение года Дубровский проходил стажировку в США. Кроме того, он стажировался в Великобритании и Израиле.

Опыт работы:

ЗАО "Пятигорсксельмаш";

Корпорации развития Северного Кавказа;

Фонд развития Дальнего востока и Байкальского региона;

компания "СИБУР".﻿

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