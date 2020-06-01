На побережье Грузии построят гостиницу с апартаментами

31 мая в аджарском поселке Цихисдзири (Грузия) состоялась презентация строительства крупного гостиничного комплекса.

Планируется, что в гостиничном комплексе будет 520 апартаментов премиум-класса и гостиница с номерным фондом на 119 номеров.

Глава минэкономики Натия Турнава заявила, что в связи с пандемией COVID-19 сейчас многие отели и гостиницы закрываются, поэтому возведение нового комплекса является символическим.

"Для нас это символ того, что несмотря на все вызовы — пандемию, глобальный экономический кризис и так далее, — наша индустрия туризма не только выживет, но и станет сильнее, чем прежде", — отметила министр.

Уже ведутся подготовительные работы к строительству. В гостиничном комплексе будет работать около 200 сотрудников.

Цихисдзири — это небольшой курортный поселок, который расположен в 15 км от Батуми. В нем находятся развалины крепости Петра.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Грузия собирается открыть границы с 1 июля.