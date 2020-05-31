Россияне, отдыхающие на пляжах, могут не носить медицинские маски, однако им следует помнить о социальной дистанции.

С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да… должна быть социальная дистанция, это обязательно, и на пляже тоже", — пояснила чиновница.