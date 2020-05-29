В России спрос на автодома вырос на 40%

В связи с эпидемией COVID-19 многие россияне стали проявлять интерес к автодомам. Согласно результатам исследования специалистов сервиса "Авито Авто", за четыре месяца этого года спрос на них вырос на 40%.

"Повышенный интерес к автодомам во многом связан с переориентацией россиян на внутренний туризм. Кроме того, личный автомобиль остается безопасным средством передвижения, а путешествие в автодоме позволяет сэкономить на аренде жилья", — считают аналитики.

В таких городах, как Иркутск, Красноярск, Саратов и Тольятти спрос на автодома вырос на 100%. На Москву и Санкт-Петербург приходится пятая часть всего спроса на кемперы.

Цены на автодома

В этом году средняя стоимость автодома составляет 702 000 рублей. Самые дорогие автодома продают в Москве и Нижнем Новгороде, а самые бюджетные варианты автодомов можно приобрести в Ульновске и Омске.

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