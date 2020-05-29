В связи с эпидемией COVID-19 многие россияне стали проявлять интерес к автодомам. Согласно результатам исследования специалистов сервиса "Авито Авто", за четыре месяца этого года спрос на них вырос на 40%.
"Повышенный интерес к автодомам во многом связан с переориентацией россиян на внутренний туризм. Кроме того, личный автомобиль остается безопасным средством передвижения, а путешествие в автодоме позволяет сэкономить на аренде жилья", — считают аналитики.
В таких городах, как Иркутск, Красноярск, Саратов и Тольятти спрос на автодома вырос на 100%. На Москву и Санкт-Петербург приходится пятая часть всего спроса на кемперы.
В этом году средняя стоимость автодома составляет 702 000 рублей. Самые дорогие автодома продают в Москве и Нижнем Новгороде, а самые бюджетные варианты автодомов можно приобрести в Ульновске и Омске.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что автобус для заключенных превратили в дом на колесах.
Иван Кипрухин избавился от приставки "и.о.", его назначили начальником по туризму Республики Карелия.
Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
На территории Байкальского заповедника начались работы по строительству гостевого комплекса "Байкальская волна".
В общей сложности будет построено четыре гостевых дома, два из них введут в эксплуатацию уже к концу этого года.
В мае ожидается рост запросов по ипотеке. Он будет выше, чем в апреле.
Такой прогноз сделали в банке ВТБ.
"В мае ипотечный рынок показывает рост — мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%", — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
На территории Шантарского архипелага компания "Дальневосточные экспедиции" планирует открыть две модульные экогостиницы для развития "китового туризма". Об этом рассказал генеральный директор турфирмы Бахт Мавланов.
Спортивный журналист Василий Уткин высказал своё отношения по поводу принадлежности Крыма. Он дал интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.
Уткин отметил, что ему непонятно, почему украинцы испытывают интерес к российской политике больше, чем он сам.
"Я испытываю чувство неловкости в таких разговорах, потому что у меня возникают другие вопросы. Например, почему украинцы испытывают такой жгучий интерес к российской политике? Часто больше, чем я.
Чей Крым? Крымчан. Попробуйте возразить", — сказал Уткин.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.