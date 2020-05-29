На территории Байкальского заповедника начались работы по строительству гостевого комплекса "Байкальская волна".
В общей сложности будет построено четыре гостевых дома, два из них введут в эксплуатацию уже к концу этого года.
"Гостевой комплекс "Байкальская волна" — очередной объект, который возводится в поселке Танхое в рамках общей концепции. Строительство туристического объекта ведет выигравшая конкурс организация из Улан-Удэ ООО "БКТ", предложившая наименьшую цену на выполнение полного комплекса работ", — сообщил директор Байкальского заповедника Василий Сутула.
Стоит отметить, что над созданием проекта комплекса работают московские и зарубежные специалисты. В процессе разработки проекта необходимо учесть особенности местного ландшафт, а также современные тенденции развития так называемой природной архитектуры.
Гостевые дома нового комплекса будут продолжением уже действующего туристического комплекса "Окнами на Байкал", который находится рядом.
Дома будут снабжаться водой и теплом. В них установят оборудование, которое будет работать от солнечной энергии.
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