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Источник Правда.Ру

На берегу Байкала в Бурятии строят гостевой комплекс

Туризм » Путешествия

На территории Байкальского заповедника начались работы по строительству гостевого комплекса "Байкальская волна".

На Байкале будут развивать экологический туризм

В общей сложности будет построено четыре гостевых дома, два из них введут в эксплуатацию уже к концу этого года.

"Гостевой комплекс "Байкальская волна" — очередной объект, который возводится в поселке Танхое в рамках общей концепции. Строительство туристического объекта ведет выигравшая конкурс организация из Улан-Удэ ООО "БКТ", предложившая наименьшую цену на выполнение полного комплекса работ", — сообщил директор Байкальского заповедника Василий Сутула.

Стоит отметить, что над созданием проекта комплекса работают московские и зарубежные специалисты. В процессе разработки проекта необходимо учесть особенности местного ландшафт, а также современные тенденции развития так называемой природной архитектуры.

Гостевые дома нового комплекса будут продолжением уже действующего туристического комплекса "Окнами на Байкал", который находится рядом.

Дома будут снабжаться водой и теплом. В них установят оборудование, которое будет работать от солнечной энергии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Бурятии с 1 июня начнется турсезон для жителей региона.

байкал бурятия туристы новые гостиницы

Россияне начали чаще брать ипотеку

Экономика

В мае ожидается рост запросов по ипотеке. Он будет выше, чем в апреле.

Такой прогноз сделали в банке ВТБ.

"В мае ипотечный рынок показывает рост — мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%", — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

втб банк ипотека

Ивана Кипрухина назначили начальником управления по туризму в Карелии

Туризм » Путешествия

Иван Кипрухин избавился от приставки "и.о.", его назначили начальником по туризму Республики Карелия.

Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

туризм карелия

Уткин ответил на вопрос, чей Крым

Спорт

Спортивный журналист Василий Уткин высказал своё отношения по поводу принадлежности Крыма. Он дал интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.

Уткин отметил, что ему непонятно, почему украинцы испытывают интерес к российской политике больше, чем он сам.

"Я испытываю чувство неловкости в таких разговорах, потому что у меня возникают другие вопросы. Например, почему украинцы испытывают такой жгучий интерес к российской политике? Часто больше, чем я.

Чей Крым? Крымчан. Попробуйте возразить", — сказал Уткин.

крым василий уткин

На Шантарских островах будут развивать "китовый туризм"

Туризм » Путешествия

На территории Шантарского архипелага компания "Дальневосточные экспедиции" планирует открыть две модульные экогостиницы для развития "китового туризма". Об этом рассказал генеральный директор турфирмы Бахт Мавланов.

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В России спрос на автодома вырос на 40%

Туризм » Путешествия

В связи с эпидемией COVID-19 многие россияне стали проявлять интерес к автодомам. Согласно результатам исследования специалистов сервиса "Авито Авто", за четыре месяца этого года спрос на них вырос на 40%.

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