На берегу Байкала в Бурятии строят гостевой комплекс

На территории Байкальского заповедника начались работы по строительству гостевого комплекса "Байкальская волна".

На Байкале будут развивать экологический туризм

В общей сложности будет построено четыре гостевых дома, два из них введут в эксплуатацию уже к концу этого года.

"Гостевой комплекс "Байкальская волна" — очередной объект, который возводится в поселке Танхое в рамках общей концепции. Строительство туристического объекта ведет выигравшая конкурс организация из Улан-Удэ ООО "БКТ", предложившая наименьшую цену на выполнение полного комплекса работ", — сообщил директор Байкальского заповедника Василий Сутула.

Стоит отметить, что над созданием проекта комплекса работают московские и зарубежные специалисты. В процессе разработки проекта необходимо учесть особенности местного ландшафт, а также современные тенденции развития так называемой природной архитектуры.

Гостевые дома нового комплекса будут продолжением уже действующего туристического комплекса "Окнами на Байкал", который находится рядом.

Дома будут снабжаться водой и теплом. В них установят оборудование, которое будет работать от солнечной энергии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Бурятии с 1 июня начнется турсезон для жителей региона.