На территории Шантарского архипелага компания "Дальневосточные экспедиции" планирует открыть две модульные экогостиницы для развития "китового туризма". Об этом рассказал генеральный директор турфирмы Бахт Мавланов.
Этот вид туризма будет интересен тем, кто хотел бы понаблюдать за китами.
В районе Шантарского архипелага встречаются три вида китов:
Эти удивительные животные интересны и обычным туристам, и научным специалистам. Предполагается, что гости будут передвигаться по акватории на новых катамаранах.
В июле на Шантарских островах начинается сезон наблюдений за китами. Руководство компании надеется, что к тому времени введенные из-за пандемии коронавируса ограничения уже будут отменены и туристам не придется переносить свои поездки.
По словам генерального директора, иностранные туристы очень заинтересовались "китовым туризмом": они забронировали туры на три года вперед.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи получили редкие кадры кормления детенышей горбатого кита.
Иван Кипрухин избавился от приставки "и.о.". Его назначили начальников по туризму Республики Карелия.
Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
Стоит напомнить, что Иван Кирпухин выполняет обязанности руководителя Управления по туризму Республики Карелия с 16 марта. До этого он был руководителем отдела государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Минприроды Карелии.
До Кипрухина должность начальника управления по туризму занимала Екатерина Биктимирова.
24 января 2020 ее освободили от занимаемой должности начальника управления по туризму. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили заместителя Виталия Пермякова.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Карелии будут оказывать помощь туристическим фирмам из-за пандемии коронавируса, заявил министр экономического развития Олег Ермолаев. Туристическим компаниям рекомендовано не продавать краткосрочные туры туристам из других регионов.
Власти Бурятии заявили об открытии туристического сезона с 1 июня. Первое время он будет действовать только для местных жителей.
Изначально сообщалось, что туристический сезон будет открыт с 29 мая.
В Краснодарском крае 27-летнюю женщину и ее 19-летнего сожителя обвиняют в избиении годовалого сына женщины из-за чего он умер.
Следствие установило, что молодые люди проживали в одном из домов станицы Удобной.
Туристы идут на различные хитрости, чтобы проникнуть на территорию Алтайского края из Новосибирской области.
На границах между Алтайским краем и другими российскими регионами установлены посты. Пропускают только фуры, все остальные машины останавливают, выясняют цель визита, если поездка связана с работой, то требуют предъявить справку от работодателя. Если ее нет или цели поездки иные, то выписывают постановление о необходимости самоизоляции на 14 дней. Беспрепятственно могут проехать те, кто едет транзитом в Республику Алтай.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о том, что ситуация с коронавирусом приходит в норму, что позволяет приступить к снятию ограничительных мер.
"В целом ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, мы отмечаем снижение прироста числа заболевших. Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения. Но такие шаги пока мы делаем очень осторожно", — сообщил Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.