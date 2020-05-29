На Шантарских островах будут развивать "китовый туризм"

На территории Шантарского архипелага компания "Дальневосточные экспедиции" планирует открыть две модульные экогостиницы для развития "китового туризма". Об этом рассказал генеральный директор турфирмы Бахт Мавланов.

Туристы смогут увидеть китов

Этот вид туризма будет интересен тем, кто хотел бы понаблюдать за китами.

В районе Шантарского архипелага встречаются три вида китов:

белухи;

косатки;

гренландские.

Эти удивительные животные интересны и обычным туристам, и научным специалистам. Предполагается, что гости будут передвигаться по акватории на новых катамаранах.

В июле на Шантарских островах начинается сезон наблюдений за китами. Руководство компании надеется, что к тому времени введенные из-за пандемии коронавируса ограничения уже будут отменены и туристам не придется переносить свои поездки.

По словам генерального директора, иностранные туристы очень заинтересовались "китовым туризмом": они забронировали туры на три года вперед.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи получили редкие кадры кормления детенышей горбатого кита.