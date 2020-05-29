Президент национальной ассоциации представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti Витторио Мессина сообщил агентству РИА "Новости" о том, что пандемия нанесла большой удар по туристической отрасли Италии. Доходы от туризма могут уменьшиться на 80%.
"Длительный период карантина заблокировал нашу отрасль, которая имеет стратегическое значение для национальной экономики. Достаточно сказать, что в Италии туризм создает примерно 15% ВВП и обеспечивает работой около четырех миллионов человек.
Но туристическая отрасль — это единственная сфера экономики, официальное открытие которой не совпадает с ее перезапуском. Сейчас складывается парадоксальная ситуация: мы готовы принять десятки тысяч туристов, но заказов нет, и полностью готовые к работе структуры простаивают", — заявил он.
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В распоряжении отмечается, что в соответствии с соглашением граждане РФ и Черногории получат право въезда соответственно на территорию одного из двух государств без виз "при условии, что продолжительность их непрерывного пребывания на территории этого государства не превышает 30 дней с даты въезда".
Для граждан, имеющих дипломатические или служебные паспорта, продолжительность безвизового пребывания на территории одного из двух государств составит 90 дней.
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