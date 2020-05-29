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Источник Правда.Ру

Турбизнес в Италии испытывает большие потери из-за коронавируса

Туризм » Регионы » Европа

Президент национальной ассоциации представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti Витторио Мессина сообщил агентству РИА "Новости" о том, что пандемия нанесла большой удар по туристической отрасли Италии. Доходы от туризма могут уменьшиться на 80%.

"Длительный период карантина заблокировал нашу отрасль, которая имеет стратегическое значение для национальной экономики. Достаточно сказать, что в Италии туризм создает примерно 15% ВВП и обеспечивает работой около четырех миллионов человек.

Но туристическая отрасль — это единственная сфера экономики, официальное открытие которой не совпадает с ее перезапуском. Сейчас складывается парадоксальная ситуация: мы готовы принять десятки тысяч туристов, но заказов нет, и полностью готовые к работе структуры простаивают", — заявил он.

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Врачи назвали основные признаки развития диабета

Здоровье

Врачи утверждают, что диабет представляет собой заболевание, которое в течение длительного времени может себя не проявлять. Его признаки часто связывают с плохим самочувствием.

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Международные лицензии могут получить только 8 российских легкоатлетов

Спорт

В пул допинг-тестирования международной федерации World Athletics на третий квартал 2020 года вошли только восемь российских легкоатлетов. Они имеют право на получение нейтрального статуса.

Количество спортсменов в пуле по сравнению с первым и вторым кварталами не изменилось, сообщает ТАСС.

В международных турнирах смогут выступить:

  • Мария Ласицкене (прыжки в высоту);
  • Михаил Акименко (прыжки в высоту);
  • Илья Иванюк (прыжки в высоту);
  • Анжелика Сидорова (прыжки с шестом);
  • Тимур Моргунов (прыжки с шестом);
  • Илья Шкуренев (многоборье);
  • Сергей Шубенков (барьерист);
  • Василий Мизинов (ходьба).
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В Черногорию можно будет ездить на 30 дней без визы

Туризм » Регионы » Европа

Проект соглашения между правительствами России и Черногории, упрощающий взаимные поездки граждан двух стран, одобрен премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

В распоряжении отмечается, что в соответствии с соглашением граждане РФ и Черногории получат право въезда соответственно на территорию одного из двух государств без виз "при условии, что продолжительность их непрерывного пребывания на территории этого государства не превышает 30 дней с даты въезда".

Для граждан, имеющих дипломатические или служебные паспорта, продолжительность безвизового пребывания на территории одного из двух государств составит 90 дней.

Читайте: Независимая Черногория собирается отгородиться от России визами?

Путин поручил МИД России по достижении договоренности с черногорской стороной подписать от имени правительства РФ это соглашение.

В Ломбардии предложили кормить туристов ферм-отелей региональными продуктами

Туризм » Регионы » Европа

Областной совет Ломбардии предложил обязать все отели, работающие в сфере аграрного туризма, кормить туристов блюдами, приготовленными преимущественно из региональных продуктов. 

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