Глава комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк считает, что в этом году в Крым в этом году не будут приезжать туристы из других стран.
В 2020-м "мы не рассчитываем на приезд иностранных туристов, учитывая ситуацию с пандемией в мире. Крым все последние годы ориентировался и делал ставку на отечественных туристов, в то время как иностранные были важным политическим аспектом, потому что, возвращаясь, они доносили в своих странах правду о жизни в Крыму", — сказал РИА "Новости" Черняк.
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитар Геннадий Онищенко рассказал о том, что люди забыли, что в подъездах жилых домов тоже можно заразиться коронавирусом.
"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", — отметил Онищенко.
Бывший врач посоветовал надевать маску и перчатки до выхода из дверей квартиры.
Внутренний туризм в этом году в России однозначно вырастет. Особенно если другие страны не откроют границы для россиян.
Это значительно способствует росту поездок по родной стране. В этом уверен эксперт по туризму, доктор экономических наук Александр Владимирович Бандурин.
Курорт подписал соглашение о сотрудничестве с ГК "Мегаполисресурс", единственным в России предприятием, осуществляющим полную и безопасную утилизацию отработанных бытовых батареек.
Массовые беспорядки в Миннеаполисе привели к сожжению полицейского участка. Никто из сотрудников не пострадал.
"Протестующие в американском Миннеаполисе сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете, никто из них не пострадал", — сообщает телеканал Fox News.
Известно, что протесты направлены против действий полицейских, в результате которых погиб афроамериканец Джордж Флойд.
Очередной пародией побаловал россиян - в особенности москвичей - пародист Максим Галкин.