В Бурятии с 1 июня начнется турсезон для жителей региона

Власти Бурятии заявили об открытии туристического сезона с 1 июня. Первое время он будет действовать только для местных жителей.

Изначально сообщалось, что туристический сезон будет открыт с 29 мая.

"Открытие туристического сезона должно проходить с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологического режима", — заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Открытие туристического сезона будет проходить в несколько этапов.

Экскурсионные поездки группками пока будут запрещены.

Туристы из соседних регионов при условии стабилизации ситуации с распространением COVID-19 с 1 июля смогут приехать на Байкал. Пока неизвестно, когда в Бурятию смогут приехать жители других российских регионов.

Особой популярностью у жителей Бурятии пользуются озеро Байкал и буддийские храмы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туризм в Бурятии поддержат грантами. Поддержку смогут получить проекты в области сельского, социального туризма, экотуризма и событийного туризма.