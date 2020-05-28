Власти Бурятии заявили об открытии туристического сезона с 1 июня. Первое время он будет действовать только для местных жителей.
Изначально сообщалось, что туристический сезон будет открыт с 29 мая.
"Открытие туристического сезона должно проходить с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологического режима", — заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Открытие туристического сезона будет проходить в несколько этапов.
Экскурсионные поездки группками пока будут запрещены.
Туристы из соседних регионов при условии стабилизации ситуации с распространением COVID-19 с 1 июля смогут приехать на Байкал. Пока неизвестно, когда в Бурятию смогут приехать жители других российских регионов.
Особой популярностью у жителей Бурятии пользуются озеро Байкал и буддийские храмы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туризм в Бурятии поддержат грантами. Поддержку смогут получить проекты в области сельского, социального туризма, экотуризма и событийного туризма.
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Туристы идут на различные хитрости, чтобы проникнуть на территорию Алтайского края из Новосибирской области.
На границах между Алтайским краем и другими российскими регионами установлены посты. Пропускают только фуры, все остальные машины останавливают, выясняют цель визита и, если поездка связана с работой, то требуют предъявить справку от работодателя. Если ее нет или цели поездки иные, то выписывают постановление о необходимости самоизоляции на 14 дней. Беспрепятственно могут проехать те, кто едет транзитом в Республику Алтай.
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