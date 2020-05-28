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Источник Правда.Ру

В Бурятии с 1 июня начнется турсезон для жителей региона

Туризм » Путешествия

Власти Бурятии заявили об открытии туристического сезона с 1 июня. Первое время он будет действовать только для местных жителей.

Изначально сообщалось, что туристический сезон будет открыт с 29 мая.

"Открытие туристического сезона должно проходить с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологического режима", — заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Открытие туристического сезона будет проходить в несколько этапов.

Экскурсионные поездки группками пока будут запрещены.

Туристы из соседних регионов при условии стабилизации ситуации с распространением COVID-19 с 1 июля смогут приехать на Байкал. Пока неизвестно, когда в Бурятию смогут приехать жители других российских регионов.

Особой популярностью у жителей Бурятии пользуются озеро Байкал и буддийские храмы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туризм в Бурятии поддержат грантами. Поддержку смогут получить проекты в области сельского, социального туризма, экотуризма и событийного туризма.

туристы бурятия туристический сезон

Супружеская пара в Перми получила срок за растрату миллиарда рублей

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Суд в Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов — генерального директора и члена совета директоров компании "КамСтройИнвест". Они признаны виновными в мошенничестве, растрате и злоупотреблении полномочиями.

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Юрист: заставить Facebook платить штрафы может только блокировка

Экономика

Компания Facebook оштрафована за непредоставление данных о локализации баз данных пользователей из России на серверах, расположенных в нашей стране. Штраф наложил Роскомнадзор.

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Власти Германии планируют разрешить турпоездки в 31 страну

Туризм » Путешествия

В случае улучшения эпидемиологической ситуации власти Германии заявили, что с 15 июня планируют отменить ограничения на поездки в 31 страну.

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В АТОР сообщили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок

Туризм » Путешествия

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в настоящее время сложно делать прогнозы о сроках возобновления туристических поездок.

"Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края, нет", — сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

туристы турпоездки

Туристы пытаются хитростью проникнуть на территорию Алтайского края

Туризм » Путешествия

Туристы идут на различные хитрости, чтобы проникнуть на территорию Алтайского края из Новосибирской области.

На границах между Алтайским краем и другими российскими регионами установлены посты. Пропускают только фуры, все остальные машины останавливают, выясняют цель визита и, если поездка связана с работой, то требуют предъявить справку от работодателя. Если ее нет или цели поездки иные, то выписывают постановление о необходимости самоизоляции на 14 дней. Беспрепятственно могут проехать те, кто едет транзитом в Республику Алтай.

туристы ограничения алтайский край
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