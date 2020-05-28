Туристы пытаются хитростью проникнуть на территорию Алтайского края

Туристы идут на различные хитрости, чтобы проникнуть на территорию Алтайского края из Новосибирской области.

На границах между Алтайским краем и другими российскими регионами установлены посты. Пропускают только фуры, все остальные машины останавливают, выясняют цель визита и, если поездка связана с работой, то требуют предъявить справку от работодателя. Если ее нет или цели поездки иные, то выписывают постановление о необходимости самоизоляции на 14 дней. Беспрепятственно могут проехать те, кто едет транзитом в Республику Алтай.

Ограничения не останавливают туристов

В ряде случаев туристы, возмущаясь, разворачивали машины и уезжали обратно, отказавшись от постановления. К выходным таких становится больше.

Как сообщает Amic. ru, к выходным увеличивается и количество "рабочих поездок". Людям удается получить справку на посещение Алтайского края в субботу-воскресенье по рабочим делам и спокойно проехать с палатками.

Самые хитрые проникают на территорию края полевыми дорогами, минуя кордоны. По словам сотрудников правоохранительных органов, на каждую тропинку невозможно поставить охрану.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2019 году Алтайский край посетили более 9 млн туристов.