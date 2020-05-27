В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в настоящее время сложно делать прогнозы о сроках возобновления туристических поездок.
"Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края, нет", — сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Она добавила, что пока нет четкого понимания по транспортному сообщению По ее словам, ясности нет ни по транспортному сообщению, ни по срокам открытия границ.
По словам Ломидзе, в некоторых российских регионах, даже в тех, где действуют слабые ограничительные меры, приезжающие были вынуждены соблюдать двухнедельный карантин.
"Ростуризм сейчас назвал список регионов, которые в ближайшее время будут готовы принять туристов, но пока непонятно, как именно и что там будет работать, будут ли там открыты рестораны, какие условия пребывания там будут в гостиницах, можно ли будет поехать в местные заповедники", — отметила Ломидзе.
Ранее в АТОР сообщили, что россияне проведут лето в Сочи и Краснодарском крае.
Если будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, с 1 июня российские театры будут готовиться к работе, сообщили в Минкультуре.
Также в ведомстве отметили, что в первую очередь на работу в театр выйдут только несколько артистов для проведения короткого восстановительного репетиционного процесса.
27 мая министр экологии Франции Элизабет Борн заявила, что жители страны должны будут носить медицинские маски в общественном транспорте до тех пор, пока не будет разработана вакцина, или не будет создан эффективный способ лечения коронавируса.
Израильские ученые разработали специальную "умную палату", в которой будут проверять новые медицинские технологии. Испытания будут проводиться на манекенах, которые снабжены различные датчики для полной имитации процесса лечения.
В случае улучшения эпидемиологической ситуации власти Германии заявили, что с 15 июня планируют отменить ограничения на поездки в 31 страну.
Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством по поводу возвращения болельщиков на трибуны. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня, в организации считают, что в ограниченном количестве фанатов можно пускать на стадион.
По сведениям Telegram-канала "Мутко против", вопрос подняли представители клубов на заседании исполкома РФС. Точное количество зрителей на трибунах, которое будет разрешено, неизвестно.
В последних турах перед остановкой чемпионата в Москве матчи проходили в присутствии не более 5000 зрителей.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.