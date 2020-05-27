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Источник Правда.Ру

В АТОР сообщили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок

Туризм » Путешествия

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в настоящее время сложно делать прогнозы о сроках возобновления туристических поездок.

"Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края, нет", — сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она добавила, что пока нет четкого понимания по транспортному сообщению По ее словам, ясности нет ни по транспортному сообщению, ни по срокам открытия границ.

По словам Ломидзе, в некоторых российских регионах, даже в тех, где действуют слабые ограничительные меры, приезжающие были вынуждены соблюдать двухнедельный карантин.

"Ростуризм сейчас назвал список регионов, которые в ближайшее время будут готовы принять туристов, но пока непонятно, как именно и что там будет работать, будут ли там открыты рестораны, какие условия пребывания там будут в гостиницах, можно ли будет поехать в местные заповедники", — отметила Ломидзе.

Ранее в АТОР сообщили, что россияне проведут лето в Сочи и Краснодарском крае.

туристы турпоездки

С 1 июня театры начнут подготовку к открытию

Туризм » Путешествия

Если будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, с 1 июня российские театры будут готовиться к работе, сообщили в Минкультуре.

Новый театральный сезон возобновится в сентябре

Также в ведомстве отметили, что в первую очередь на работу в театр выйдут только несколько артистов для проведения короткого восстановительного репетиционного процесса.

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Во Франции масочный режим в транспорте продлят до появления вакцины

Туризм » Путешествия

27 мая министр экологии Франции Элизабет Борн заявила, что жители страны должны будут носить медицинские маски в общественном транспорте до тех пор, пока не будет разработана вакцина, или не будет создан эффективный способ лечения коронавируса.

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Разработана "умная" палата для проверки медицинских технологий

Наука

Израильские ученые разработали специальную "умную палату", в которой будут проверять новые медицинские технологии. Испытания будут проводиться на манекенах, которые снабжены различные датчики для полной имитации процесса лечения.

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Власти Германии планируют разрешить турпоездки в 31 страну

Туризм » Путешествия

В случае улучшения эпидемиологической ситуации власти Германии заявили, что с 15 июня планируют отменить ограничения на поездки в 31 страну.

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РФС ведёт переговоры с правительством о возвращении фанатов на трибуны

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством по поводу возвращения болельщиков на трибуны. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня, в организации считают, что в ограниченном количестве фанатов можно пускать на стадион.

По сведениям Telegram-канала "Мутко против", вопрос подняли представители клубов на заседании исполкома РФС. Точное количество зрителей на трибунах, которое будет разрешено, неизвестно.

В последних турах перед остановкой чемпионата в Москве матчи проходили в присутствии не более 5000 зрителей.

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