В АТОР сообщили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в настоящее время сложно делать прогнозы о сроках возобновления туристических поездок.

"Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края, нет", — сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она добавила, что пока нет четкого понимания по транспортному сообщению По ее словам, ясности нет ни по транспортному сообщению, ни по срокам открытия границ.

По словам Ломидзе, в некоторых российских регионах, даже в тех, где действуют слабые ограничительные меры, приезжающие были вынуждены соблюдать двухнедельный карантин.

"Ростуризм сейчас назвал список регионов, которые в ближайшее время будут готовы принять туристов, но пока непонятно, как именно и что там будет работать, будут ли там открыты рестораны, какие условия пребывания там будут в гостиницах, можно ли будет поехать в местные заповедники", — отметила Ломидзе.

Ранее в АТОР сообщили, что россияне проведут лето в Сочи и Краснодарском крае.