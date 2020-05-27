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Источник Правда.Ру

Власти Германии планируют разрешить турпоездки в 31 страну

Туризм » Путешествия

В случае улучшения эпидемиологической ситуации власти Германии заявили, что с 15 июня планируют отменить ограничения на поездки в 31 страну.

Планируется, что документ по европейскому туризму будет согласован правительством страны в среду. Согласно тексту документа будут разрешены поездки в 26 стран Европейского союза и Великобританию, а также в 4 страны, которые не входят в ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).

Стоит напомнить, что 18 мая Хайко Маас, министр иностранных дел Германии, заявил, что власти страны рассчитывают ослабить введенные ограничения на зарубежные поездки.

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что власти страны не будут закрывать границы для туристов до конца этого года. По его словам в стране уже предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы восстановить внутренний туризм. Туризм в рамках стран ЕС будет восстановлен позже.

Министр отметил, что пока проводятся переговоры с тем странами, граждане которых чаще всего приезжают в Италию.

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Почти 400 тыс. заявок на оказание услуг выполнили соцработники

Общество

Больше миллиона звонков приняли специалисты горячей линии по вопросам коронавирусу. Колл-центр работает уже два месяца.

Его открыли 23 марта в Москве, чтобы россияне смогли получить развернутые ответы на свои вопросы.

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Эксперт рассказал о перспективах развития туризма в Арктическом регионе

Туризм » Путешествия

В Архангельске обсудили вопросы развития туризма. Предполагается, что туризм на Севере может выйти на новый уровень в связи с появлением нового Арктического региона. О том, может ли туризм стать локомотивом развития Арктического региона, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Александрович Барзыкин.

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Собянин рассказал об освобождении коек от зараженных COVID-19

Россия » Центр » Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что почти половина коек в больницах, которые были предназначены для лечения коронавирусных больных уже свободны.

"Слава Богу, мы говорили с вами об этом, нам удалось избежать этого самого жесткого такого сценария, и теперь у нас половина, практически половина этого коечного фонда свободна. Это означает, что мы можем постепенно начинать вводить плановую помощь, нормальную работу. Такой график мы с министром здравоохранения составили, и уже со следующей недели начинаем конкретную работу такого рода", — отметил Собянин.

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Во Франции масочный режим в транспорте продлят до появления вакцины

Туризм » Путешествия

27 мая министр экологии Франции Элизабет Борн заявила, что жители страны должны будут носить медицинские маски в общественном транспорте до тех пор, пока не будет разработана вакцина, или не будет создан эффективный способ лечения коронавируса.

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С 1 июня театры начнут подготовку к открытию

Туризм » Путешествия

Если будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, с 1 июня российские театры будут готовиться к работе, сообщили в Минкультуре.

Новый театральный сезон возобновится в сентябре

Также в ведомстве отметили, что в первую очередь на работу в театр выйдут только несколько артистов для проведения короткого восстановительного репетиционного процесса.

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