Власти Германии планируют разрешить турпоездки в 31 страну

В случае улучшения эпидемиологической ситуации власти Германии заявили, что с 15 июня планируют отменить ограничения на поездки в 31 страну.

Планируется, что документ по европейскому туризму будет согласован правительством страны в среду. Согласно тексту документа будут разрешены поездки в 26 стран Европейского союза и Великобританию, а также в 4 страны, которые не входят в ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).

Стоит напомнить, что 18 мая Хайко Маас, министр иностранных дел Германии, заявил, что власти страны рассчитывают ослабить введенные ограничения на зарубежные поездки.

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что власти страны не будут закрывать границы для туристов до конца этого года. По его словам в стране уже предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы восстановить внутренний туризм. Туризм в рамках стран ЕС будет восстановлен позже.

Министр отметил, что пока проводятся переговоры с тем странами, граждане которых чаще всего приезжают в Италию.