Во Франции масочный режим в транспорте продлят до появления вакцины

27 мая министр экологии Франции Элизабет Борн заявила, что жители страны должны будут носить медицинские маски в общественном транспорте до тех пор, пока не будет разработана вакцина, или не будет создан эффективный способ лечения коронавируса.

"Я не сомневаюсь в том, что нужно оставить обязательное ношение масок в общественном транспорте, пока у нас не будет метода лечения или вакцины", — заявила Элизабет Борн.

Также она отметила, что во Франции в общественном транспорте введены жесткие правила, в том числе и по соблюдению социальной дистанции между пассажирами.

Однако пользователи социальных сетей часто выкладывают фотографии, сделанные в метро и поездах, на которых видно, что в часы пик в общественном транспорте очень много пассажиров, поэтому соблюдать в таких условиях дистанцию невозможно.

Коронавирус во Франции

Жителей Франции обязали носить маски в общественном транспорте с 11 мая. Данное требование распространяется на всех пассажиров старше 11 лет. Нарушителям грозит штраф в 135 евро.

За период пандемии коронавирус был подтвержден у 182 тыс. человек, жертвами заболевания стали около 28 тыс., вылечились 65 тыс. человек.