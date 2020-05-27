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Источник Правда.Ру

Во Франции масочный режим в транспорте продлят до появления вакцины

Туризм » Путешествия

27 мая министр экологии Франции Элизабет Борн заявила, что жители страны должны будут носить медицинские маски в общественном транспорте до тех пор, пока не будет разработана вакцина, или не будет создан эффективный способ лечения коронавируса.

"Я не сомневаюсь в том, что нужно оставить обязательное ношение масок в общественном транспорте, пока у нас не будет метода лечения или вакцины", — заявила Элизабет Борн.

Также она отметила, что во Франции в общественном транспорте введены жесткие правила, в том числе и по соблюдению социальной дистанции между пассажирами.

Однако пользователи социальных сетей часто выкладывают фотографии, сделанные в метро и поездах, на которых видно, что в часы пик в общественном транспорте очень много пассажиров, поэтому соблюдать в таких условиях дистанцию невозможно.

Коронавирус во Франции

Жителей Франции обязали носить маски в общественном транспорте с 11 мая. Данное требование распространяется на всех пассажиров старше 11 лет. Нарушителям грозит штраф в 135 евро.

За период пандемии коронавирус был подтвержден у 182 тыс. человек, жертвами заболевания стали около 28 тыс., вылечились 65 тыс. человек.

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С 1 июня театры начнут подготовку к открытию

Туризм » Путешествия

Если будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, с 1 июня российские театры будут готовиться к работе, сообщили в Минкультуре.

Новый театральный сезон возобновится в сентябре

Также в ведомстве отметили, что в первую очередь на работу в театр выйдут только несколько артистов для проведения короткого восстановительного репетиционного процесса.

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Столичных врачей отправят на помощь регионам

Здоровье

Врачи и медперсонал из московских клиник отправят в регионы. Они будут помогать коллегам в борьбе с коронавирусом.

Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

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Мэр Москвы рассказал об снятии некоторых ограничений

Россия » Центр » Москва

Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве будут продолжать снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.

По словам градоначальника, в столице планируется открытие непродовольственных магазинов и центров бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентом. Также будут разработаны меры для разрешения прогулок жителям Москвы.

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Туроператоры сдвинут начало летнего сезона в России

Туризм » Путешествия

Российские туроператоры перенесут начало летнего сезона по некоторым внутренним направлениям. Это связано с тем, что в российских регионах не одновременно отменяют ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.

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Эксперт рассказал о перспективах развития туризма в Арктическом регионе

Туризм » Путешествия

В Архангельске обсудили вопросы развития туризма. Предполагается, что туризм на Севере может выйти на новый уровень в связи с появлением нового Арктического региона. О том, может ли туризм стать локомотивом развития Арктического региона, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Александрович Барзыкин.

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