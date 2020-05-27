Если будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, с 1 июня российские театры будут готовиться к работе, сообщили в Минкультуре.
Также в ведомстве отметили, что в первую очередь на работу в театр выйдут только несколько артистов для проведения короткого восстановительного репетиционного процесса.
После коллективного отпуска состоится общий сбор труппы в театрах и возобновление репетиций. Стоит отметить, что график репетиций будет составлен таким образом, чтобы было исключено пересечение артистов из разных спектаклей.
В конце лета совместно со специалистами Роспотребнадзора будет принято окончательное решение о том, при каких условиях театры смогут возобновить свою работу и сколько зрителей может находиться в зале.
Кроме того, будут утверждаться требования санитарной безопасности.
Ранее режиссер И. Л. Райхельгауз рассказал о жизни театров в условиях пандемии. Представители театрального сообщества считают, что в случае улучшения ситуации с коронавирусом в России театры смогут открыться не раньше сентября.
Российские туроператоры перенесут начало летнего сезона по некоторым внутренним направлениям. Это связано с тем, что в российских регионах не одновременно отменяют ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.
27 мая министр экологии Франции Элизабет Борн заявила, что жители страны должны будут носить медицинские маски в общественном транспорте до тех пор, пока не будет разработана вакцина, или не будет создан эффективный способ лечения коронавируса.
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что футбол без присутствия болельщиков на стадионах не вызывает такого интереса, как с ними. По мнению руководителя клуба, чемпионат России необходимо возобновить с фанатами на трибунах.
"Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах. Возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса", — приводит Sport24 слова Гинера.
Ранее сообщалось, что чемпионат РПЛ будет возобновлён 21 июня, а окончен 26 июля. Каждой команде необходимо провести по восемь матчей.
Отметим, в Москве и других регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.
Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве будут продолжать снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.
По словам градоначальника, в столице планируется открытие непродовольственных магазинов и центров бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентом. Также будут разработаны меры для разрешения прогулок жителям Москвы.
В Архангельске обсудили вопросы развития туризма. Предполагается, что туризм на Севере может выйти на новый уровень в связи с появлением нового Арктического региона. О том, может ли туризм стать локомотивом развития Арктического региона, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Александрович Барзыкин.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.