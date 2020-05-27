С 1 июня театры начнут подготовку к открытию

Если будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, с 1 июня российские театры будут готовиться к работе, сообщили в Минкультуре.

Новый театральный сезон возобновится в сентябре

Также в ведомстве отметили, что в первую очередь на работу в театр выйдут только несколько артистов для проведения короткого восстановительного репетиционного процесса.

После коллективного отпуска состоится общий сбор труппы в театрах и возобновление репетиций. Стоит отметить, что график репетиций будет составлен таким образом, чтобы было исключено пересечение артистов из разных спектаклей.

В конце лета совместно со специалистами Роспотребнадзора будет принято окончательное решение о том, при каких условиях театры смогут возобновить свою работу и сколько зрителей может находиться в зале.

Кроме того, будут утверждаться требования санитарной безопасности.

Ранее режиссер И. Л. Райхельгауз рассказал о жизни театров в условиях пандемии. Представители театрального сообщества считают, что в случае улучшения ситуации с коронавирусом в России театры смогут открыться не раньше сентября.