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Источник Правда.Ру

Эксперт рассказал о перспективах развития туризма в Арктическом регионе

Туризм » Путешествия

В Архангельске обсудили вопросы развития туризма. Предполагается, что туризм на Севере может выйти на новый уровень в связи с появлением нового Арктического региона. О том, может ли туризм стать локомотивом развития арктического региона, рассказал вице-президент Российский союз Туриндустрии Юрий Александрович Барзыкин.

Арктическая зона может и должна развиваться

"На самом деле неперспективных регионов в России нет. Просто нужны соответствующие подходы к его развитию. Поэтому и арктическая зона может и должна развиваться, но не только для внутреннего, но и для въездного туризма.

Кстати, наши соседи достаточно успешно развивают и обеспечивают соответствующую логистику, средства размещения, экскурсионное обслуживание.

Причем спектр по видам туризма достаточно широкий: от историко-культурного до экстремального, спортивного. Он не будет массовым в понимании слова как рекреационный или пляжный туризм. Но вполне имеет своего потребителя. Важно только, чтобы, во-первых, было продвижение — это бремя для государства, прежде всего.

Кстати, в последние годы арктический туризм выделяется в государственных программах развития. Но, наверное, очень важно обеспечить инфраструктуру, которую ни один бизнес не сможет развить. Соответствующих законодательных, нормативных актов, начиная от обеспечения въезда для наших партнеров и гостей из-за рубежа.

С 1 января будут действовать электронные визы. Было бы неплохо, если бы наша арктическая зона попадала в этот перечень", — заключил эксперт.

 

 

 

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Московская книжная ярмарка "Красная площадь" может пройти 6 июня

Культура

Руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о том, что в Москве к 6 июня подготавливается проведение книжного фестиваля "Красная площадь".

"Могу тоже приоткрыть такую завесу: пока не объявлена информация, мы делаем все, чтобы в День русского языка 6 июня на Красной площади состоялась книжная ярмарка, которая проводится ежегодно. Если у нас все удастся, если мы согласуем регламент проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить. Мы очень близки к объявлению, думаю, что в ближайшие дни нюансы будут решены, и мы уже сможем уверенно пригласить к участию в книжной ярмарке", — сказал Новиков в среду на заседании онлайн-форума "Книжный мир в новой реальности".

москва фестиваль литература сергей новиков красная площадь роспотребнадзор

Более десятка подпольных оружейных мастерских выявила ФСБ

Силовые структуры » ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность 13-ти оружейных мастерских, в которых занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов.

фсб оружие

Туроператоры сдвинут начало летнего сезона в России

Туризм » Путешествия

Российские туроператоры перенесут начало летнего сезона по некоторым внутренним направлениям. Это связано с тем, что в российских регионах не одновременно отменяют ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.

туристы летний сезон туроператоры

В Гонконге возобновят работу некоторые развлекательные заведения

Туризм » Путешествия

С 29 мая в Гонконге возобновят работу развлекательные заведения, в том числе караоке и ночные клубы. А с 1 июня международный аэропорт Гонконга снова начнет принимать транзитные рейсы, которые были приостановлены с 25 марта.

гонконг туристы

Власти Японии возместят иностранным туристам 50% расходов на поездку

Туризм » Путешествия

Япония всегда славилась самобытной культурой и уникальными традициями, поэтому всегда была центром притяжения туристов. Сейчас турпоток в Страну восходящего солнца может только увеличиться, так как власти Токио готовы пойти на беспрецедентные меры поддержки туристического бизнеса.

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