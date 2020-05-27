В Архангельске обсудили вопросы развития туризма. Предполагается, что туризм на Севере может выйти на новый уровень в связи с появлением нового Арктического региона. О том, может ли туризм стать локомотивом развития арктического региона, рассказал вице-президент Российский союз Туриндустрии Юрий Александрович Барзыкин.
"На самом деле неперспективных регионов в России нет. Просто нужны соответствующие подходы к его развитию. Поэтому и арктическая зона может и должна развиваться, но не только для внутреннего, но и для въездного туризма.
Кстати, наши соседи достаточно успешно развивают и обеспечивают соответствующую логистику, средства размещения, экскурсионное обслуживание.
Причем спектр по видам туризма достаточно широкий: от историко-культурного до экстремального, спортивного. Он не будет массовым в понимании слова как рекреационный или пляжный туризм. Но вполне имеет своего потребителя. Важно только, чтобы, во-первых, было продвижение — это бремя для государства, прежде всего.
Кстати, в последние годы арктический туризм выделяется в государственных программах развития. Но, наверное, очень важно обеспечить инфраструктуру, которую ни один бизнес не сможет развить. Соответствующих законодательных, нормативных актов, начиная от обеспечения въезда для наших партнеров и гостей из-за рубежа.
С 1 января будут действовать электронные визы. Было бы неплохо, если бы наша арктическая зона попадала в этот перечень", — заключил эксперт.
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"Могу тоже приоткрыть такую завесу: пока не объявлена информация, мы делаем все, чтобы в День русского языка 6 июня на Красной площади состоялась книжная ярмарка, которая проводится ежегодно. Если у нас все удастся, если мы согласуем регламент проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить. Мы очень близки к объявлению, думаю, что в ближайшие дни нюансы будут решены, и мы уже сможем уверенно пригласить к участию в книжной ярмарке", — сказал Новиков в среду на заседании онлайн-форума "Книжный мир в новой реальности".
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